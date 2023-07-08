Львів відновить будинок, який знищили росіяни під час ракетної атаки в ніч на шосте липня. Пообіцяв мер міста Андрій Садовий. За його словами, людям, які втратили квартири, запропонують тимчасове житло. Як місто Лева оговтується після російського ракетного удару - в репортажі Христини Гашенко.

Біля зруйнованих під'їздів працює комунальна техніка. Вивозять будівельне сміття. Рятувальники свої пошуки закінчили. 120 працівників ДСНС розбирали завали без перерв 27 годин. З-під завалів дістали 10 загиблих. Аби вшанувати їхню память, небайдужі львів'яни до будівлі несуть лампадки та квіти.

Марія жителька Львова:

Це важко. Перший раз у нас таке у Львові. Хоча гинуть люди по Україні, я всім співчуваю, звичайно, кожен день у нас гинуть люди. Це дуже жахливо і важко.

Будівля з дерев'яним перекриттям, то ж рятувальники припускають, шансу вижити під завалами у людей майже не було.

Віталій Туровцев, речник ГУ ДСНС у Львівській області:

Якщо це бетонні конструкції, то вони падають, утворюють якісь пустоти, де може людина сховатися, якийсь простір, де вона може мати певне повітря й робити обмежені рухи, то вони виживають. Тут була така щільність, що в принципі було дуже важко знайти будь-яке місце, де можна було укритися.

До лікарів звернулися 44 людини. З них у лікарнях Львова знаходяться 5 потерпілих. З переломом та ранами в лікарні й пані Ольга.

Ольга Заганія, постраждала:

Я опинилася під плитою, і газ ішов, дуже багато піску йшло і дуже багато електрики. І почався пожар, і я чую, що у мене волосся підгорає, горить. Піском задихаюся, я не маю чим дихати, я скидаю із себе плиту, чую, що у мене тіло і голова на місті, тільки чую, що у мене ноги немає, подумала, що мені відірвало ногу.

До вцілілих квартир повертаються мешканці. Пані Лідія та пані Ніна показали нам, що лишилося в їх помешканні після нічної атаки. Розповідають, вся квартира була в склі.

Ніна Семенівна, постраждала:

Плівкою вчора закрили. Тут теж закрили вчора плівкою. От так закинула. Оті двері буду міняти. - У вас світло є? - Так, тільки що включили.

Мешканцям, яким нікуди повертатися - живуть у прихистку. Тут таких 5 сімей.

Марія та Василь Чмир, постраждалі:

Годують, дали допомогу, дали гігієнічне. Дякувати Богу, що все дали.

До будинку небайдужі львів'яни приносять одяг та посуд.

Допомагають постраждалим і волонтери. У черзі за одягом Лідія зі своїм сином. Під завалами будинку жінка втратила матір.

Лідія, донька загиблої:

Я хочу у квартиру, розумієте, а мене не пускають, кажуть, квартири немає.

На відновлення пошкоджених та зруйнованих помешкань із міського бюджету виділили 100 мільйонів гривень.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Оці 3 будинки треба розібрати, і заново вибудувати. Це все є пам'ятки архітектури місцевого значення. Близько 18 дахів зазнали руйнації, їх треба перебудувати.

Деякі роботи працівники міських служб уже почали.

Іван, працівник комунального підприємства «Вулецьке»:

Вікна треба забити, тому що це є житлова квартира, і сюди будуть лазити непрошені гості, скажімо так.

На руйнування росіянами пам'ятки архітектури уже відреагували у ЮНЕСКО. Оприлюднили заяву із засудженням.