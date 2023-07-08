Тож тепер, поки Андрій тренує захисників, дружина збирає гроші на найнеобхідніше для наближення перемоги.

В Україні сьогодні відзначають день родини. За час повномасштабної війни чимало українських сімей пережили вимушену розлуку, а ще більше - чекають вдома на своїх захисників чи захисниць.

Саме з такою українською родиною із Черкас поспілкувалися наші кореспонденти. Як стосунки подружжя військового та волонтерки змінила війна - подивіться.

Його життя нині у кольорах пікселя. Андрій - інструктор тактико-спеціальної та вогневої підготовки. З журналістами він, зазвичай, спілкувався на тренувальних полігонах.

Андрій Колесніков, військовослужбовець Збройних сил України:

Я шість років служив закордоном, весь час на звязку з побратимами, які наразі в гарячих точках Вони зацікавлені, шоб люди виходили на нульовий рубіж якнайбільше підготовлені.

Юлія - волонтерка, яка організовує акції та аукціони для збору коштів на ЗСУ. Дрони, тепловізори та навіть реанімобіль для евакуації - ця тендітна дівчина не бачить перепон для виконання запитів наших захисників.

Юлія Баранько, волонтерка:

Ми вважаємо, шо українська нація сильна саме через те, що ми круті, талановиті, розумні, тобто це знання, уміння.

Та сьогодні подружжя разом із шестирічною донькою мають найбажаніше свято - день, коли вони разом. І цінна - кожна хвилина.

Андрій став до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. Найболючішим було рішення щодо виїзду дружини з донькою за кордон. Чоловікові було важливо знати, родина у безпеці. Та Юля витримала у розлуці лише три місяці.

Юлія Баранько, волонтерка:

Фізична безпека - важлива, але психологічний стан там значно важчий, я дуже хотіла повернутись, в нас навіть був такий прикол, коли Анджеліна Джолі приїжджала у Львів, я писала чоловіку, закидала його скрінами з повідомленнями, чого їй можна в Україну, а мені зі Златою - ні.

Тож тепер, поки Андрій тренує захисників, дружина збирає гроші на найнеобхідніше для наближення перемоги. За час великої війни їхня родина стала лише міцнішою, зізнається подружжя, а час разом - справжньою нагородою.

Андрій Колесніков, військовослужбовець Збройних сил України:

Родина - це базова цінність, це дорогоцінний камінь, заради якого ми захищаємо. Родина - один з найліпших способів декомпресії, не буду говорити за всі ЗСУ, але в моїй бригаді керівництво - це добре розуміє і за найменшої можливості дають час побути особовому складу з родиною.

Спільна мрія подружжя, щоб усі родини, яких роз'єднала війна, знову були разом.