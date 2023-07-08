День родини в Україні: як війна змінила стосунки подружжя військового та волонтерки [ Редагувати ]
В Україні сьогодні відзначають день родини. За час повномасштабної війни чимало українських сімей пережили вимушену розлуку, а ще більше - чекають вдома на своїх захисників чи захисниць.
Саме з такою українською родиною із Черкас поспілкувалися наші кореспонденти. Як стосунки подружжя військового та волонтерки змінила війна - подивіться.
Його життя нині у кольорах пікселя. Андрій - інструктор тактико-спеціальної та вогневої підготовки. З журналістами він, зазвичай, спілкувався на тренувальних полігонах.
Андрій Колесніков, військовослужбовець Збройних сил України:
Я шість років служив закордоном, весь час на звязку з побратимами, які наразі в гарячих точках Вони зацікавлені, шоб люди виходили на нульовий рубіж якнайбільше підготовлені.
Юлія - волонтерка, яка організовує акції та аукціони для збору коштів на ЗСУ. Дрони, тепловізори та навіть реанімобіль для евакуації - ця тендітна дівчина не бачить перепон для виконання запитів наших захисників.
Юлія Баранько, волонтерка:
Ми вважаємо, шо українська нація сильна саме через те, що ми круті, талановиті, розумні, тобто це знання, уміння.
Та сьогодні подружжя разом із шестирічною донькою мають найбажаніше свято - день, коли вони разом. І цінна - кожна хвилина.
Андрій став до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. Найболючішим було рішення щодо виїзду дружини з донькою за кордон. Чоловікові було важливо знати, родина у безпеці. Та Юля витримала у розлуці лише три місяці.
Юлія Баранько, волонтерка:
Фізична безпека - важлива, але психологічний стан там значно важчий, я дуже хотіла повернутись, в нас навіть був такий прикол, коли Анджеліна Джолі приїжджала у Львів, я писала чоловіку, закидала його скрінами з повідомленнями, чого їй можна в Україну, а мені зі Златою - ні.
Тож тепер, поки Андрій тренує захисників, дружина збирає гроші на найнеобхідніше для наближення перемоги. За час великої війни їхня родина стала лише міцнішою, зізнається подружжя, а час разом - справжньою нагородою.
Андрій Колесніков, військовослужбовець Збройних сил України:
Родина - це базова цінність, це дорогоцінний камінь, заради якого ми захищаємо. Родина - один з найліпших способів декомпресії, не буду говорити за всі ЗСУ, але в моїй бригаді керівництво - це добре розуміє і за найменшої можливості дають час побути особовому складу з родиною.
Спільна мрія подружжя, щоб усі родини, яких роз'єднала війна, знову були разом.
Україна переможе, бо вона незламна країна.
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