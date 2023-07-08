За 500 днів повномасштабної війни десять ветлікарів Першого військового шпиталю ветеринарної медицини, що на Хмельниччині, обстежили й полікували близько 9 тисяч тварин, з-поміж яких, понад 2 тисячі - службових собак.

На базі лікарні нині працює і центр реабілітації, де відновлюють тварин врятованих з деокупованих та підтоплених територій. Як працює команда ветеринарів і волонтерів - бачили наші журналісти.

Так лікарі Хмельницької районної ветлікарні працюють з 2018-го. Ще тоді вивозили й рятували поранених тварин із зони бойових дій.

Кирило Чумаков, керівник Першого військового шпиталю ветеринарної медицини:

Ми об'їздили всю лінію фронту. Я пам'ятаю Сєверодонецьк, Маріуполь. Ми оглянули понад 2000 тварин тоді. І було зроблено понад 500 операцій. А вже з другого дня повномасштабної війни, коли ми тут, в принципі, жили в шпиталі.

Тисячі тварин везли з Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Херсонщини, Миколаївщини та Донеччини. іЗ зоокуточків, контактних зоопарків, притулків до Хмельницького доправляли верблюдів, мавп, котів і пітонів. Та найбільше - собак.

Зоя Мельницька, голова громадської організації:

Це були сотні. І травмовані, яких нам просто по дорозі лишали, і ми виїжджали, забирали. Від початку війни всі собаки тут. Це й операції, і перетримки, і стаціонар і огляди, повністю все. Це робилися і важкі операції, складні. І коли шанси інші клініки не давали, нам тут тварин рятували.

Тоді ж, у пекельні дні лютого на базі лікарні створили єдиний в Україні - "Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини". Його керівник - професор ветмедицини Кирило Чумаков - розробив методику військово-ветеринарної (польової) хірургії. Адже найбільше тварини з прифронтових територій потерпають від мінно-вибухових травм.

Цей осколок, який ви побачили на відео, він був вийнятий з шиї, з трахеї службової німецької вівчарки під час вже повномасштабної війни на початку війни. Це було в Ірпіні, в кінологічному центрі. От таке ми находимо в наших тваринах.

Ветлікар шпиталю, Тимофій - переселенець із Херсонщини, вже майже півтора року рятує поранених пацієнтів.

Тимофій Загородний, ветлікар Першого військового шпиталю ветеринарної медицини:

Таке буває, що осколком вухо відірве, бувало, відривало сам хвіст. Але, зазвичай, це осколкові поранення.

Значно важче лікувати тварин, які постраждали від знущань рашистів.

Тимофій Загородний, ветлікар Першого військового шпиталю ветеринарної медицини:

Один із таких видів знущань - це коли вони приходять і починають мучити твою тварину. Бити, лапи ламати, різати. І їм це, на жаль, приносить задоволення.

За 500 днів повномасштабної війни, десять ветлікарів обстежили й прооперували понад 2 тисячі службових собак.

Після проведеної терапії набряк пройшов. Зараз подивимось на печінку.

Ці чотирилапі бійці зазнали важких контузій внаслідок обстрілів. Чотирирічний Лафет героїчно охороняв об'єкт під час ворожої атаки.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Всі собаки, які були, вони повтікали з постів і з вольєрів, а Лафєт лишився на посту і не втік. Я був дуже шокований, що він вижив, був не ушкоджений. Трошки контузило його.

Трирічну вівчарку Ріку теж лікують після контузії, вона потрапила до шпиталю, коли виношувала шістьох цуценят.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Люди з'їжджаються зі своїми службовими тваринами зі всієї України. З того самого Кропивницького. Самі подумайте, це є відстань. І дуже шкода, що таких шпиталів мало. Він один у своєму роді.

Нині у шпиталі лікують і два десятки тварин із територій, де тривають визвольні бої та з зони підтоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Більшість тварин поранені, знесилені й хворі.

Зоя Мельницька, голова громадської організації:

Зараз у нас собаки з Авдіївки, 11 собачок вивезли з-під бомбардувань. Ше 16 собачок з Херсонщини з підтоплених територій. 70 процентів були хворі.

Проте ветлікарі зробили диво - витягли, поставили пацієнтів на лапи. Попри те, що персоналу бракує - в шпиталі працює натепер лише 10 людей.

Ольга Шевченко, т.в.о. голови Держпродспоживслужби України:

Звісно, я скажу, що цього не достатньо, тому що дуже велика кількість тварин на сьогодні є й офіційно в лавах наших Збройних сил і органів, які утримують кінологічні служби. Та і в населення. Для того, щоб підвищувати кількість людей у штаті потрібно мати персонал.

Тому професор Кирило Чумаков продовжує навчати майбутніх ветлікарів основ тактичної ветеринарної хірургії.

Водночас команда Першого військового ветеринарного шпиталю готується до чергового відрядження.

Кирило Чумаков, керівник Першого військового шпиталю ветеринарної медицини: