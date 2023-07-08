Окупанти готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Military Media Center.

Окупанти будують додаткові оборонні споруди.

За даними Міноборони, з метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська рф проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова.

За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

А в Азовському та Чорному морях тим часом російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.