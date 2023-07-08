"Окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму" - Міноборони [ Редагувати ]
Окупанти готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Military Media Center.
Окупанти будують додаткові оборонні споруди.
За даними Міноборони, з метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська рф проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова.
За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.
А в Азовському та Чорному морях тим часом російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.
по темі
У четвер, 6липня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для CNN, у якому заявив, що ми не можемо уявити Україну без Криму
Окупанти переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь
У тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони
У вівторок, 27 червня, стало відомо, що в окупованому російськими військами Криму знову підірвали залізничні колії
Окупанти зосереджують основні сили на чотирьох напрямках фронту