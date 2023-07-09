Подробиці знайомлять читачів з першою зарядною станцією від українського бренду Gelius. Наскільки цікавий формат, які можливості пропонує та чи вартий виріб свого цінника?

Комплектація та коробка

зарядна станція Gelius Prometheus X1;

мережевий зарядний пристрій;

керівництво користувача;

гарантійний талон.

Все перелічене запаковано в картонну коробку середніх розмірів з дизайном в стилістиці виробника – поєднанням знайомих відтінків, ілюстрацій виробу, в тому числі в одному зі сценаріїв використання, а також чималого масиву даних щодо можливостей та особливостей станції. Словом, все, що варте уваги.

Технічні характеристики

Розетка – AC 220В/50Гц;

Вихід змінного струму – 500Вт, піковий час утримання 1 000Вт;

Чиста синусоїда;

Вихід USB1 – QC 3.0 MAX 12В/1.5А;

Вихід USB2 – QC 3.0 MAX 12В/1.5А;

Вихід Type-C1 – PD 18Вт;

Вихід Type-C2 – PD 60Вт;

Бездротова зарядка – 10Вт;

Вихідний порт DC1/DC2 прикурювач – 12В/10А MAX;

Параметр зарядки – DC 12-24В/5A;

Час зарядки – 4-5 годин, від 10% до 100% (автоматичне відключення);

Напруга зарядки – до повного заряду 25.2В±0.1В;

Тип акумулятора – літій-іонний 18650/2600мAг;

Ємність акумулятора – 124 800мАг/год;

Батарея акумулятора – 461Вт/год;

Кількість зарядних циклів акумулятора – >1000 разів;

Захист змінного струму від перегріву – ≥85°C;

Захист акумулятора від перегріву – ≥65°C;

Габарити – 178х161х241мм.

Використані матеріали та мої враження щодо якості збірки корпусу

Цікаве поєднання пластику та чималої кількості силіконових вставок – це одна з особливостей корпусу Prometheus X1. Ключовий, звісно ж, пластик, тоді як другий зі згаданих матеріалів використано у вигляді вставок. Кольорова відмінність помітна – чорний – пластик, помаранчевий силікон. Але є й виняток – помаранчева задня стінка – це також пластик, хоча за такий "грим" виробникові особисто від себе поставлю п’ятірку – виглядає без перебільшення кажучи шикарно – чудовий приклад вишуканого смаку Gelius.

Крім пластику та силікону ще "на борту" є метал. Оскільки корпус станції не є розбірним для користувача, в середину ми не заглядали. Щодо зовнішньої сторони, мова за окантування портів/роз’ємів та автомобільний прикурювач.

Четвертий тип використаного матеріалу – гума. Що зробили з неї? Ніжки. Останні розміщені по периметру нижньої панелі. Вони "глушать" будь-які можливі вібрації в процесі роботи, а крім того, створюють деякий простір між цією частиною корпуса і поверхнею, на який розміщено прилад, певною мірою впливаючи на тепловідвід.

Щодо якості збірки, в цьому плані питань ніяких ні щодо обраних матеріалів, ні щодо рівня припасування деталей між собою в єдину конструкцію. Виробник не уточнює за сам матеріал фіксації, але у нас було достатньо часу, щоб переконатися в його надійності.

Ергономіка функціональних елементів

На відміну від багатьох інших конкурентів, Prometheus X1, крім всього іншого, цікава також наявністю бездротової підзарядки. Її потужність – 10Вт, розміщена зверху. У нас була можливість спробувати її в дії на прикладі Samsung Galaxy S8 Edge. Результатом за підсумком лишились задоволені – заявлену "десятку" отримати вдалось.

На бічних стінках справа та зліва розміщені вентиляційні сітки. Щодо можливостей в плані охолодження, тут ніяких питань немає – їх достатньо. Крім згаданої сітки, зліва також досить потужний вбудований ліхтарик, що зручно, особливо під час "вилазок" на природі.

Однак найбільш цікавий скажімо так "арсенал" можливостей спереду: роз’єм з маркуванням IN для кабелю підзарядки, кнопка ліхтарика, порт DC, гніздо прикурювача, а також два порти USB і стільки ж USB-C, повноцінна електрична розетка і навіть інформативний екран. Словом, абсолютно все, що вам може знадобитися в такому пристрої як зарядна станція.

Можливості

ОК, результати тестування виробником винесені на одну зі стінок коробки, і на них варто звернути увагу ще під час огляду пристрою в магазині.

Трохи результатів наших тестів.

Автомобільний прикурювач "живив" відповідний холодильник. Потужність останнього 60Вт. Таким чином, не буде складністю порахувати, скільки він зможе пропрацювати на одному заряді батареї.

До єдиної "на борту" розетки підключали багато чого. Перш за все, ноутбук – пропрацював до 14 годин, електросамокат Gelius – споживання на підзарядку 96Вт, 49-дюймовий телевізор – 108 Вт, кухонний комбайн – 205Вт.

Хлібопіч на режимі "Тісто" працювала з потужністю від 3Вт на простоювання до 350Вт на підігрів.

Нарешті фен. Спочатку обдув холодним повітрям. Для цієї мети "штатних" можливостей було достатньо. На обдув теплим станція буде переведена на короткострокову роботу в піковому режимі – 1000Вт, і з покладеним завданням справилась.

Підзарядка станції

Повна підзарядка станції займає близько 5 годин і залежить від відсоткового залишку на старті. Ми вважаємо це адекватним показником. Такий же можуть запропонувати більшість конкурентів, причому як в даному ціновому дивізіоні, так і більш вищому.

Замість підсумків

Gelius Prometheus X1 – це цікава пропозиція в багатьох випадках, і не лише при блекаутах. Наприклад, ви їдете з ночівлею на природу чи на дачу, чи просто подорожуєте. Звісно ж тільки переліченим сценарії використання не обмежуються, однак вже все згадане + можливі відключення світла і висновок за покупку виробу буде очевидним. Ну і потому ж такі рішення як зарядні станції сьогодні це вже як необхідність. Необхідність бути мобільним, незалежним від, скажімо так, державної розетки, маючи до неї доступ в будь-який необхідний для вас момент.

Раніше ми робили огляд колонки Gelius by Krazi Shark2.

Продукт надано пресслужбою бренду Gelius