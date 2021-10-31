Большинство современных смарт-часов в большинстве своем стараются походить на популярные Apple Watch Series, реже – на классику, имитирующую "механику", например, Samsung Galaxy Watch.

Если вы хотите что-то более оригинальное, то можно присмотреться к модели Gelius Pro GP-SW006 Old School. Эти часы разработаны украинским брендом Gelius, и своим видом пытаются вернуть нас в 80-е годы, подражая первым электронным наручным часам вроде Cassio или Montana.

В то же время "умные" часы Gelius обладают всеми современными функциями, вроде цветного сенсорного дисплея, шагомера, пульсометра, демонстрации уведомлений, беспроводной синхронизации со смартфоном и прочими полезными возможностями.

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"Подробности" проверили Gelius Pro GP-SW006 Old School на личном опыте и готовы поделиться с вами своими впечатлениями об этом гаджете.

Технические характеристики:

Дисплей: 1,3-дюймовый экран TFT LED, 240x240 пикселей;

Время автономной работы: до 7 дней;

Версия Bluetooth: 5.0

Время ожидания: до 20 дней;

Емкость аккумулятора: 170 мАч;

Степень защиты: IP67 (влагозащищенные);

Сменные дисплеи: более 30 видов;

Память : RAM 160 KБ, Flash 64 MБ; ROM 128 МБ;

Процессор: RTL8762C;

Поддержка ОС: iOS и Android через бесплатное приложение Glory FIt.

Комплектация и упаковка

Поставляются Gelius Pro GP-SW006 Old School в небольшой картонной коробочке с фирменным бело-зеленым оформлением. На лицевой стороне упаковки нанесена фотография самого устройства с кратким описанием ключевых возможностей.

На обратной стороне – подробные технические характеристики и способности гаджета, причем на украинском языке.

Комплект: смарт-часы, магнитный кабель-зарядка и инструкция на украинском языке, что приятно. Скромно, но для полноценной работы достаточно.

Дизайн

Внешний вид Gelius Pro Old School вдохновлен классическими часами Casio с квадратным экраном и угловатым внешним видом под "ретро". Вообще их дизайн больше походит на деловой – выглядит стильно и модно, выглядят весьма и привлекательно.

Однако их строгий стиль подойдет больше для мужчин. Особенно в "военном" зеленом цвете, как у нас на обзоре. Хотя есть модели в красном и черном исполнении.

Корпус часов выполнен целиком из пластика, но прочного. Качество исполнения порадовало и не вызывает каких-либо нареканий: прочный корпус, все детали идеально подогнаны, зазоров нет.

Размеры корпуса составляют 46 х 42 х 11,5 мм, а вес очень легкий – около 34 г.

Обратная сторона устройства получила типичную конфигурацию — это магнитные контакты для зарядки и датчик сердечного ритма.

Ремешок сделан из силикона длиной 20 мм. Для моей крупной руки подошел идеально, даже осталось место. Ремешок не давит и не натирает, так что подходит даже для спорта.

Экран

Сам экран является обычным для недорогих часов – это 1,3-дюймовый цветной TFT ЖК-экран с разрешением 240 х 240 пикселей. Цвета не такие сочные, как у OLED или IPS, но отображают всю гамму. Приятно удивил запас яркости – циферблат видно даже в яркий солнечный день.

Яркость экрана имеет 4 градации (по 25%). В целом среднего значения вполне достаточно, так как при нем прекрасно видно экран и батарея держит чуть дольше.

Циферблаты

Gelius Pro GP-SW006 Old School поставляется с тремя предустановленными циферблатами. Дополнительные можно загрузить из бесплатного приложения Glory FIt – там можно найти еще более 30 разных вариантов на любой вкус: аналоговые, цифровые, цветастые, черно-белые, и даже можно сделать собственный вариант (только с фоновой картинкой).

Я сразу отказался от стандартного и мой выбор пал на черно-серый в стиле классических часов.

Выглядит под стать "ретро", словно у тебя снова оказалась модная Montana – как по мне, они идеально им подходят. При этом они отображают всю необходимую информацию: количество шагов, сердечный ритм, километраж и даже погоду – последняя отображается не во всех циферблатах.

Разрешение экрана невысокое, но зерна не видно. Разве что шрифт местами неказистый и, по моему мнению, можно было его сделать чуточку крупнее.

Защита

Gelius Pro GP-SW006 Old School – это влагозащищенные умные часы со степенью защиты IP67. Последняя означает, что вы можете носить их во время мытья рук или в дождливые дни. Но плавать или подвергать их воздействию горячей или соленой воды не рекомендуется.

Аппаратное оснащение и автономность

Gelius Pro Old School работают на чипе RTL8762C. Его мощности предостаточно для быстрой и отзывчивой работы и обработки данных. Часы работают шустро, сенсорный экран откликается быстро.

В качестве отслеживания здоровья в часах используется G-сенсор и датчик частоты сердечных сокращений, поэтому это устройство управляет вашим движением и заботится о вашем здоровье в течение дня.

Сопряжение со смартфоном происходит через Bluetooth 5.0. Часы совместимы с Android 4.4 и выше или iOS 9.0 и выше. Однако у гаджета нет собственного датчика GPS, а это означает, что вам для определения своего местоположения (например, при беге) они должны быть сопряжены со смартфоном.

Часы работают до 7 дней в активном режиме или до 20 дней в режиме ожидания. Все благодаря аккумулятору емкостью 170 мАч.

Однако есть один нюанс: при активно работающем датчике измерения сердцебиения, часы могут разрядиться за 3-4 дня, поэтому рекомендуем его отключать за ненадобностью.

Сама батарея обладает шагом в 25%, поэтому показывает уровень заряда в 100%, 75%, 50% или 25%. Зарядка происходит через комплектный магнитный кабель.

Функции для здоровья и фитнеса

Gelius Pro Old School оснащены 13 спортивными режимами, включая бег на открытом воздухе, ходьбу, бег в помещении, езда на велосипеде, скалолазание, прыжки со скакалкой, плавание, йогу, прыжки и многое другое.

Дополнительные функции: мониторинг сердечного ритма в реальном времени и мониторинг сна для измерения вашего общего легкого сна, глубокого сна и времени бодрствования, для анализа режима сна, артериального давления, мониторинга уровня кислорода (сатурация) для улучшения сердечно-сосудистой системы.

Однако важно понимать, что часы не являются заменой медицинского инструмента. Они скорее позволяют вам внимательно следить за своим здоровьем и физической работоспособностью.

Причем управление часами осуществляется всего двумя кнопками, расположенными на правом боку. Верхняя – Back – возвращает вас на главный экран из любого места, а Sport – запускает спортивное меню с вариантами тренировок:

бег;

велосипед;

плавание;

прыжки;

бадминтон;

настольный теннис;

пеший туризм;

прогулка;

йога;

приседания;

беговая дорожка;

общая тренировка.

Glory FIt и функциональность

Подключить Gelius Pro Old School к своему смартфону очень просто. Необходимо установить и зарегистрироваться в приложении GloryFit, а оно само обнаружит часы и соединит их со смартфоном за секунды, достаточно активировать Bluetooth.

Gelius Pro Old School предоставляет доступ к уведомлениям о звонках или сообщениях, секундомеру, будильнику, календарю, напоминаниям. Есть даже возможность дистанционно управлять затвором камеры смартфонам, чтобы делать селфи одним касанием экрана.

Также часы способны управлять музыкой, например переключать треки, чтобы лишний раз не доставать смартфон.

Если часам дать больше "свободы" в настройках, они смогут выводить текстовые уведомления почти из любого приложения на смартфоне.

Приложение GloryFit совместимо с Android и iOS. Оно помогает настроить и использовать часы более эффективно. Приложение выводит информацию об оборудовании, выдает статистику о пройденных шагах и даже изобразит ваш маршрут на карте, покажет общее состояние здоровья сердца и проследит за весом.

Также позволяет установить будильник, сменить циферблат или установить цель ежедневного количества шагов и поможет изменить настройки своего профиля.

Итог

Стоимость часов составляет всего 899 гривен. За таккую сумму Gelius Pro GP-SW006 Old School предоставляет качественную сборку, богатый функционал, стильный внешний вид под "ретро", длительное время автономной работы и полезные спортивные возможности.

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