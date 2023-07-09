Повернення "азовців" стало справжньою несподіванкою не лише для всіх українців, а й для рідних бійців.

Командири "Азова" хочуть повернутися на фронт. Про це один з них - Денис Прокопенко - заявив у Львові, куди прибув із Туреччини разом зі чотирма побратимами. До Львова "азовців" напередодні привіз Президент Володимир Зеленський. Там вони уперше зустрілися з рідними, яких не бачили від початку повномасштабного вторгнення. Більше розкаже Христина Гашенко.

Палкі обійми та сльози радості. На плацу одного із підрозділів нацгвардії у Львові командири "Азова" зустрілись зі своїми рідними.

У Туреччині п'ятеро захисників Маріуполя були з вересня минулого року. Тоді Україні вдалося провести великий обмін. Додому із російського полону повернулися 215 людей. За умовами обміну - командири "Азова" мали до кінця війни залишатися у Туреччині. Але зрештою українським дипломатам вдалося повернути героїв додому.

Володимир Зеленський, Президент України:

Вони воювали заради України. Героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній хто б'ється за неї, нашим воїнам, нашим героям.

П'ятеро героїв-командирів "Азова" спілкуються із пресою. Жодних деталей перебування за кордоном не розголошують. Лише радіють поверненню.

Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов":

Кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану Президенту, я хочу подякувати усій команді, я хочу подякувати за те, що дали цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися.

"Азовців" запевнили, вони готові допомогти наблизити перемогу та повернутися на фронт.

Денис Прокопенко, командир Окремого загону спеціального призначення "Азов":

Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Найголовніше те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту, і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуючи ворога. Ми все зробимо можливе і не можливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення.

У полоні росіян залишається чимало українців з "Азовсталі", але деталі їх звільнення Президент не розголошує. Як і справу про повернення командирів "Азову" із Туреччини.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я б не хотів, якщо чесно вдаватись в деталі, я вважаю, що є речі, де деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібні, щоб усіх повернути.

Повернення "азовців" стало справжньою несподіванкою не лише для всіх українців, а й для рідних бійців. Про те, що син приїздить на Батьківщину не знала і матір Святослава Паламаря.

Лідія Василівна, мама Святослава Паламаря:

Ми чекаємо хлопців всіх з полону, це є біль кожної мами, повірте, дочекатися, щоб вони були тут. І перемога. Найголовніше, щоб була перемога і щоб швидше всі повернулися.

Візит Президента України до Львова завершився спільним молебнем за Україну, на якому були присутні тисячі львів'ян.