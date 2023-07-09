Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про потужні втрати окупантів на Запорізькому напрямку.

"Ворог закінчує цей тиждень та несе великі втрати. У Мелітополі вибухи сьогодні розпочалися на базах окупантів о 10 ранку і 40 хв тому в одному з селищів, поблизу Мелітополя, в напрямку Токмака щось сталося на базі окупантів. Там досі горить та вибухає", - каже він.

Федорів додав, що ліквідація окупантів проводиться по всій Запорізькій лінії фронту.

"Біля Роботиного розборсані тіла окупантів, які вони навіть не збирають. З інформацією тих, хто там ще залишається, то сморід стоїть за велику кількість кілометрів, а вороги навіть не збираються забирати тіла свого гарматного м'яса. Йдеться про сотні ворожих військових, які просто валяються там. Саме для таких цілей у ворога розташовано на окупованих територіях 3 крематорія для того, щоб скривати втрати", - сказав Федорів.