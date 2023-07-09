Це перший візит президента Польщі на Волинь під час повномасштабного вторгнення.

Неоголошений візит. Президенти України та Польщі зустрілися на Волині. Володимир Зеленський та Анджей Дуда приїхали до Луцька, щоб вшанувати невинних жертв, які загинули під час Другої світової війни.

Йдеться про події, які ще називають Волинською трагедією. Сьогодні по ній 80-ті роковини. Більше про зустріч двох президентів розкаже Сніжана Сидорук.

Президенти зустрілися в історичній частині Луцька - у так званому Старому місті - біля Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла. Це римо-католицький храм. До того ж пам'ятка архітектури національного значення. Заздалегідь про цей візит на Волинь не повідомляли через посилені заходи безпеки. Володимир Зеленський та Анджей Дуда взяли участь у жалобному богослужінні.

Лідери України та Польщі разом молилися за всіма жертвами тих страшних для обох держав подій. Спільна молитва лунала українською та польською мовами. На службі були присутні офіційні делегації з Варшави та Києва. Також глави держав поклали до вівтаря запалені лампадки у пам'ять про невинно вбитих і поляків, і українців.

Після спільної молитви Президенти вийшли на вулицю. Жодних офіційних заяв глави держав не робили. Хоча на заході були присутні багато журналістів з Польщі. Далі Володимир Зеленський пішов пішки до замку Любарта, де провів нараду щодо безпекової ситуації на Волині й, зокрема, на північному кордоні. Нагадаю, цей регіон межує з Білоруссю. Анджей Дуда повернувся в костел, де лишився до кінця служби. Коли польський лідер виходив з храму, на нього чекали багато містян. Лучани скандували Дуді: "Дякуємо".

Це перший візит президента Польщі на Волинь під час повномасштабного вторгнення. Згодом у своєму твітері Зеленський написав, що під час цієї зустрічі зміг коротко обговорити з Дудою майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Цитата: "Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України".