Щоб відновити лінії, що живлять кілька сіл Чкалівської громади, зокрема, і Степове, знадобилося майже пів року роботи.

На Харківщині відновили електропостачання у селі, в якому мешкає усього двоє людей. Подружжя пережило окупацію та відмовляється покидати домівку, навіть попри те, що вона геть розбита через ворожі обстріли. Аби повернути до цього будинку електроенергію, фахівцям знадобилося близько шести місяців. Про це далі.

Людмила із чоловіком - зараз єдині мешканці невеличкого села Степове. Коли населений пункт потрапив у окупацію, місцеві повиїжджали. Майже півтора року у селі не було електроенергії, сюди складно возити продукти та ліки - через обстріли. Проте подружжя відмовляється залишати свій дім.

Людмила Рекеда, жителька села Степове:

Живемо потихеньку. Якось добираємося в магазин, когось просимо, хтось привозить...Отак і живемо... Хата розбита, немає ні вікон, ні дверей...

Хоч оселя, як і інші будівлі у Степовому, мов решето. Покрівля побита уламками від російських снарядів, і полатати її самотужки годі, тож під час дощу зі стелі течуть струмки.

Людмила Рекеда, жителька села Степове:

Кругом дірки, оце шо тут стріляли, там стріляли, плиту теж розбили. Оце хоч якось позамазували, все тече, там тече, вікон немає, немає рам, все побите наскрізь.

Та нині у хаті подружжя трохи повеселішало - у село повернули електроенергію. І це не було просто, кажуть енергетики, адже на окремих ділянках через ворожі обстріли лінії були повністю знищені.

Андрій Семенов, керівник Чугуївського РЕМ:

Повністю була замінена шафа конкретної трансформаторної підстанції й трансформатор, оскільки вони були пошкоджені внаслідок бойових дій. Також по лінії 0,4 кВ було виконано заміну проводів майже 800 м.

Щоб відновити лінії, що живлять кілька сіл Чкалівської громади, зокрема, і Степове, знадобилося майже пів року роботи.

Андрій Семенов, керівник Чугуївського РЕМ:

Чому так по часу було дуже довго? Тому що одним із моментів небезпеки було те, що ця ділянка, де проходила лінія електромереж, підстанція 0,4 кВ, високовольтні мережі були так щільно заміновані, і неможливо було безпечно виконувати роботи.

Саме тут, на території Чкалівської громади Харківщини, точилися жорстокі бої, і після деокупації територія не стала безпечною. Тут багато роботи для вибухотехніків.

Сергій Котенко, голова Чкалівської сільської військової адміністрації Чугуївського району:

Після бойових дій наша громада була на сьогодні найзабрудненіша вибухонебезпечними предметами в Харківській області, а село Гракове, на сьогодні найзамінованіше село України.

Втім, попри небезпеку і тривожні повідомлення про каліцтва або й загибель земляків, у Гракове повертаються жителі. Хтось, щоб якнайшвидше відновити зруйновану домівку, а хтось, бо втомився поневірятися по чужих оселях. І зараз у Граковому мешкає зо дві сотні людей. У Степове ж здебільшого селяни приїздять, щоб навідати будинок.