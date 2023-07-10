Зеленський відвідає у середу саміт НАТО у Вільнюсі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Очікується, що він прибуде до литовської столиці у середу, 12 липня.
Про це повідомляють журналісти Bloomberg у Twitter.
"Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами НАТО на саміті військового альянсу, до якого прагне приєднатися його країна, повідомляють джерела", - написала вона.
При цьому наголошується, що на візит президента України варто очікувати 12 липня.
Нагадаємо, Вільнюський саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться вже 11 і 12 липня. Україна на зустрічі лідерів оборонного блоку хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО після війни. При цьому генсек Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.
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