Саміт НАТО: Кулеба напередодні поговорив з держсекретарем США [ Редагувати ]
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили майбутній саміт НАТО в Вільнюсі. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.
Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном.
За даними міністерства, під час розмови Кулеба обговорив з Блінкеном майбутній саміт НАТО, що пройде наступного тижня у Вільнюсі.
Працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки.
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