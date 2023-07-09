Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили майбутній саміт НАТО в Вільнюсі. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном.

За даними міністерства, під час розмови Кулеба обговорив з Блінкеном майбутній саміт НАТО, що пройде наступного тижня у Вільнюсі.