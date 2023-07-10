Україна працює над тим, щоб США продовжили ленд-ліз ще на рік - посол [ Редагувати ]
Українські дипломати зараз активно працюють для того, щоб американський Конгрес продовжив ще на рік закон про ленд-ліз.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.
За її словами, робота з Конгресом США, який вже 7 серпня має піти на канікули, не припиняється. Наразі пріоритетними є кілька резолюцій, які стосуються викрадення українських дітей і не тільки, та законопроект про військовий бюджет. Ведеться активна робота над наповненням законопроекту.
Маркарова уточнила, що Україна отримує більшість допомоги через додаткові бюджети та зміни до бюджетів. А військовий бюджет не виділяє коштів, але закладає основні принципи.
"Саме в цьому військовому бюджеті ми зараз боремося, щоб, по-перше, залишилася програма USAI (ініціатива сприяння безпеці України - ред.), це одна з програм, а також щоб у цьому військовому бюджеті була продовжена дія закону про ленд-ліз на рік. Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо у нас закінчаться грантові програми", - розповіла посол.
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