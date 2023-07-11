Майже 15 тисяч будинків зруйновано на Херсонщині. І це тільки на Лівобережжі. За даними обласної військової адміністрації, ремонт пошкодженого житла оцінюють майже в 7 мільярдів гривень. Це без урахування вщент зруйнованих осель. Нині регіону активно допомагають інші області.

Так, з Полісся на південь України постійно їдуть бригади добровольців, щоб лагодити місцевим домівки. Рівненщина у рамках проєкту "Пліч-о-пліч" взяла опіку над Кочубеївською громадою. Як працюють і допомагають - Сніжана Сидорук розкаже.

Пані Світлана з жахом згадує той день, коли біля її обійстя у селі Заградівка розірвався ворожий боєприпас.

Світлана Гордієнко, жителька села Заградівка:

До сусідів прилетіло, у кухню попало, і розлетілися осколки. Ось в нас тут, перед калиткою, тоже зірвалося і пішло на вікна, на кришу, на кухню. І ще в нас прилетіло з той сторони, з городу.

Місцеві жителі дотепер не можуть оговтатися від окупації. Бо ЗСУ хоч і вигнали звідси росіян, але люди все одно потерпають від постійних обстрілів. Пан Юрій розповідає, як вони з дружиною на собі відчули "руській мір".

Юрій Кириленко, житель села Заградівка:

5 травня ми з дружиною відпочивати тільки лягли. Це був початок першої години, і нам прилетіли сюда касетні бомби. Двадцять одна в нас яма, все побило. Все загорілося, ми врятувалися. Потім 9-го травня прилетіло навпроти до сусіда.

Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більш як сотня будинків. Допомогти місцевим їх відремонтувати взялися жителі Рівненщини. З Полісся на Херсонщину приїхали будівельні бригади. З собою привезли будматеріали. Подружжю Кириленків дім гуртом полатали за кілька днів.

Допомогли й пані Світлані - на її будинку повністю відновили дах.

Світлана Гордієнко, жителька села Заградівка:

Тут хлопці з Рівного - дуже молодці. Бригада, їх 6 осіб. Вони дуже швидко нам зробили гарно. Дуже такі працьовиті, як кажуть, золоті руки в хлопців.

За допомогу жителі Херсонщини дякують рівнянам. Кажуть, самі б не впоралися.

Юрій Кириленко, житель села Заградівка:

Погода така стоїть. Так жарко, але хлопці з Рівненщини не побоялися - там так трохи жарко, але вони відстояли цей час, і все працюють - молотки стукають, пиляється, все робиться, все завозиться. Дай боже їм здоров'я.

Самі ж добровольці розповідають: для роботи всього вистачає, умовами задоволені, тож планують відновити якнайбільше будинків.

Людмила Костюк, голова Кочубеївської територіальної громади:

Потужна допомога, оперативна, та що необхідна. Все настільки оперативно вирішується, будь-яке питання. Ми всім громадам Рівненщини дякуємо.

Окрім гуманітарної та добровольчої допомоги з обласного бюджету виділили для Херсонщини субвенцію - понад двадцять мільйонів гривень.