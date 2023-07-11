"Пліч-о-пліч": Рівненщина взяла опіку над Кочубеївською громадою Херсонщини [ Редагувати ]
Майже 15 тисяч будинків зруйновано на Херсонщині. І це тільки на Лівобережжі. За даними обласної військової адміністрації, ремонт пошкодженого житла оцінюють майже в 7 мільярдів гривень. Це без урахування вщент зруйнованих осель. Нині регіону активно допомагають інші області.
Так, з Полісся на південь України постійно їдуть бригади добровольців, щоб лагодити місцевим домівки. Рівненщина у рамках проєкту "Пліч-о-пліч" взяла опіку над Кочубеївською громадою. Як працюють і допомагають - Сніжана Сидорук розкаже.
Пані Світлана з жахом згадує той день, коли біля її обійстя у селі Заградівка розірвався ворожий боєприпас.
Світлана Гордієнко, жителька села Заградівка:
До сусідів прилетіло, у кухню попало, і розлетілися осколки. Ось в нас тут, перед калиткою, тоже зірвалося і пішло на вікна, на кришу, на кухню. І ще в нас прилетіло з той сторони, з городу.
Місцеві жителі дотепер не можуть оговтатися від окупації. Бо ЗСУ хоч і вигнали звідси росіян, але люди все одно потерпають від постійних обстрілів. Пан Юрій розповідає, як вони з дружиною на собі відчули "руській мір".
Юрій Кириленко, житель села Заградівка:
5 травня ми з дружиною відпочивати тільки лягли. Це був початок першої години, і нам прилетіли сюда касетні бомби. Двадцять одна в нас яма, все побило. Все загорілося, ми врятувалися. Потім 9-го травня прилетіло навпроти до сусіда.
Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих обстрілів постраждало більш як сотня будинків. Допомогти місцевим їх відремонтувати взялися жителі Рівненщини. З Полісся на Херсонщину приїхали будівельні бригади. З собою привезли будматеріали. Подружжю Кириленків дім гуртом полатали за кілька днів.
Допомогли й пані Світлані - на її будинку повністю відновили дах.
Світлана Гордієнко, жителька села Заградівка:
Тут хлопці з Рівного - дуже молодці. Бригада, їх 6 осіб. Вони дуже швидко нам зробили гарно. Дуже такі працьовиті, як кажуть, золоті руки в хлопців.
За допомогу жителі Херсонщини дякують рівнянам. Кажуть, самі б не впоралися.
Юрій Кириленко, житель села Заградівка:
Погода така стоїть. Так жарко, але хлопці з Рівненщини не побоялися - там так трохи жарко, але вони відстояли цей час, і все працюють - молотки стукають, пиляється, все робиться, все завозиться. Дай боже їм здоров'я.
Самі ж добровольці розповідають: для роботи всього вистачає, умовами задоволені, тож планують відновити якнайбільше будинків.
Людмила Костюк, голова Кочубеївської територіальної громади:
Потужна допомога, оперативна, та що необхідна. Все настільки оперативно вирішується, будь-яке питання. Ми всім громадам Рівненщини дякуємо.
Окрім гуманітарної та добровольчої допомоги з обласного бюджету виділили для Херсонщини субвенцію - понад двадцять мільйонів гривень.
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