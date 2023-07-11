Заявку на вступ до НАТО за спрощеною процедурою Україна подала у вересні минулого року.

Чекають у Вільнюсі й Володимира Зеленського. Його візит був під питанням буквально до останньої хвилини. У програмі саміту вже запланувала спільна пресконференція президента України з генсеком Альянсу. Найімовірніше, він прибуде в середу і візьме участь в інавгураційному засіданні Ради "Україна-НАТО". Ну і звісно, ​​проведемо переговори з лідерами країни Альянсу. Детальніше про очікування України від саміту у Вільнюсі пропонується переглянути матеріали, які ми підготували.

На даху конгрес-центру у Вільнюсі, де ось-ось стартує сам Альянсу, гігантські банери з написами "Україна" і "НАТО". Більш візуально та лаконічно сформулювати головну тему зустрітися неможливо. Упродовж двох днів у залах і кулуарах цієї будівлі ухвалюватимуться рішення, які можуть у майбутньому змінити Україну, Європу та світ.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Вже понад 500 днів москва приносить смерть і руйнування серця Європи, прагнучи знищити Україну і розділити НАТО. Наш сам надішле чіткий меседж: Альянс єдиний, у росії нічого не вийде.

Як маєте звучати цей меседж - точно знають в Україні. Мало не щодня, у виступах, на пресконференціях, під час міжнародних зустрічей, публічно і віч-на-віч Володимир Зеленський повторює - Києву потрібна чітка перспектива вступу. В ідеалі - політичне запрошення приєднатися до Альянсу, що дозволяє безпеку ситуації. А доти – гарантії безпеки, які допоможуть українському війську здобути перемогу у війні.

Володимир Зеленський, Президент України:

Хто ще озирається на москву, хтось ще боїться росію. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий шанс показати сміливість всього Альянсу, міцність Альянсу. Ми говоримо про чіткий сигнал, які конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність у наших відносинах.

Заявку на вступ до НАТО за спрощеною процедурою Україна подала у вересні минулого року. Відтоді євроатлантичні пропозиції України письмово, у формі декларацій підтримали 23 країни Північноатлантичного альянсу. "За"и навіть Франції, яка традиційно займала скептичну позицію в цьому питанні. І Туреччина, яка вперше не пускає до блоку Швецію. Про східний фланг - Польщу та країну Балтії - годі й говорити.

Гітанас Науседа, президент Литви:

Ми всі розуміємо, що зараз, перебуваючи у розпалі війни, Україна не може відразу вступити в НАТО. Ми розуміємо, що українці це розуміють. Але потрібно просто створити коридор, процедури, алгоритм, як діяти, коли війна закінчиться. Сильне формулювання щодо перспективи України підвищити бойовий дух українських солдатів на полі бою. І це дуже важливий фактор.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Україна чекає сигнал про чітку перспективу членства в Північноатлантичному альянсі. Це зараз чекають українська влада, українські війська та українське суспільство. Це однозначно одне з найважливіших завдань сьогодні.

Сильних формулювань поки уникають у Вашингтоні. Це на саміті в Бухаресті американці були головними лобістами євроатлантичних прагнень України й хотіли дати Київ План Дій щодо членства в НАТО. Напередодні саміту у Вільнюсі - настрої інших. Президент США Джо Байден проти спрощеного вступу України до Альянсу. Натомість наполягає на реформах і пропонує гарантії безпеки, на кшталт тих, які отримує Ізраїль. Позицію Білого Дому підтримує і Німеччина.

Джейк Салліван, радник Президента США із національної безпеки:

Сполучені Штати рішуче підтримують політику відкритих дверей, яка говорить про те, що Україна та НАТО можуть спільно прийняти рішення щодо її шляху до членства, і Вільнюс стане великим моментом на цьому шляху. Адже Сполучені Штати, союзники по НАТО й Україна мають можливість обговорити реформи, які все ще задовольнять Києву, щоб наблизитися до стандартів блоку.

Що отримає Україна у Вільнюсі - запрошення з відкритою датою, дорожню карту приєднання до блоку чи чергове запевнення про відкриті двері - поки сказати важко. Так само як і спрогнозувати, якими будуть обіцяні гарантії безпеки.

Саміт у Вільнюсі - це той випадок, коли підсумкову декларацію не готують заздалегідь. Її будуть узгоджувати буквально до останньої хвилини зустрічі. А отже, можливі сюрпризи й несподіванки.