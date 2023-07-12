Ентоні Блінкен, Державний секретар США, підписав документ про приєднання Сполучених Штатів до Статуту ЮНЕСКО. США стали 194-ю державою-членом організації ООН, що займається питаннями освіти, науки і культури. Про це повідомили на сайті організації.

Це історичний момент… Я також хочу розділити цю перемогу ЮНЕСКО з усією сім'єю ООН, тому що це чудова новина для багатосторонності в цілому. Якщо ми хочемо відповісти на виклики нашого століття, то відповідь може бути лише колективною, - зазначила генеральна директорка ЮНЕСКО Одри Азулай.

Серед причин повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО названо запуск нових ініціатив, спрямованих на вирішення сучасних проблем, зокрема встановлення глобальних етичних норм для штучного інтелекту та програм захисту океану. Також були проведені управлінські реформи, що зробили організацію більш ефективною, а посередницькі зусилля послабили політичну напруженість, зокрема на Близькому Сході.

За словами генеральної директорки ЮНЕСКО, повернення США та додаткові ресурси, пов'язані з цим, допоможуть забезпечити ще кращу підтримку у світі: учням, студентам, дослідникам, науковцям, митцям, освітянам і журналістам. Це також надасть більше ресурсів для двох стратегічних пріоритетів організації - розвитку Африки та досягнення гендерної рівності.

У 2011 році Сполучені Штати припинили фінансування ЮНЕСКО у зв'язку з незгодою щодо рішення організації надати повноправне членство Палестині, яка не є повноправною державою-членом ООН.

В жовтні 2017 року адміністрація президента Дональда Трампа офіційно повідомила штаб-квартиру ЮНЕСКО про своє рішення вийти з організації та звинуватила її в антиізраїльській упередженості, заявивши про необхідність глобальної реформи. Членство Сполучених Штатів було припинено з 31 грудня 2018 року.