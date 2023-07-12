У житловому комплексі на вулиці Драгоманова стався сильний вибух, який призвів до виникнення пожежі. За інформацією, яку повідомили у Мережі очевидці інциденту, вибух пролунав на балконі одного з будинків.

Очевидці стверджують, що сила вибуху була настільки велика, що вікно на балконі квартири було вибите. На місце події негайно прибули рятувальники та медична бригада швидкої допомоги.

За відеозаписами, які розміщують мешканці сусідньої будівлі, видно, що пожежа спалахнула на третьому поверсі багатоповерхового будинку.