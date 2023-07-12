Зеленський зустрівся з премʼєром Канади у Вільнюсі [ Редагувати ]
У другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це президент повідомив у своєму Twitter.
Розпочалася зустріч із Канадо. Дякуємо за незмінну підтримку України! Перше питання сьогодні - зброя для наших воїнів, - йдеться в повідомленні.
Meeting with Canada 🇨🇦 has begun. @JustinTrudeau, thank you for your continued support of Ukraine 🇺🇦! The first issue today is weapons for our warriors.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Нагадаємо, раніше Зеленський зазначив, що він приїхав до Вільнюса з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО, у НАТО, яке "не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора.
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