У другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це президент повідомив у своєму Twitter.

Розпочалася зустріч із Канадо. Дякуємо за незмінну підтримку України! Перше питання сьогодні - зброя для наших воїнів, - йдеться в повідомленні.

Meeting with Canada 🇨🇦 has begun. @JustinTrudeau, thank you for your continued support of Ukraine 🇺🇦! The first issue today is weapons for our warriors. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначив, що він приїхав до Вільнюса з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО, у НАТО, яке "не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора.