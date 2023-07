У другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це президент повідомив у своєму Twitter.

Meeting with Canada 🇨🇦 has begun. @JustinTrudeau, thank you for your continued support of Ukraine 🇺🇦! The first issue today is weapons for our warriors.