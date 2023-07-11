Північноатлантичний альянс дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим. Про це під час виступу у Вільнюсі на акції на підтримку руху України в НАТО заявив президент України Володимир Зеленський.

НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим.

Зеленський зазначив, що сьогодні він приїхав до Вільнюса з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО, у НАТО, яке "не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора.