"Україна зробить НАТО сильнішим" - Зеленський [ Редагувати ]
Північноатлантичний альянс дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим. Про це під час виступу у Вільнюсі на акції на підтримку руху України в НАТО заявив президент України Володимир Зеленський.
НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим.
Зеленський зазначив, що сьогодні він приїхав до Вільнюса з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО, у НАТО, яке "не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора.
Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішення, на які ми всі заслуговуємо і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це завелике бажання?
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Сьогодні відкривається Вільнюський саміт НАТО. У 2008-му році в порядку денного саміту в Бухаресті вперше з'явилося питання про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак тоді ПДЧ для України так і залишилося лише перспективою.
Чекають у Вільнюсі й Володимира Зеленського. Його візит був під питанням буквально до останньої хвилини. Детальніше про очікування України від саміту у Вільнюсі пропонується переглянути матеріали, які ми підготували.
Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?