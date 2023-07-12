У середу, 12 липня, у Запоріжжі, внаслідок вибуху невідомого ворожого військового об'єкта, постраждали шестеро людей. Про це розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, повідомляє місцеве видання "5 редакція".

Під час вибуху постраждали люди. Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкту, проводиться повністю огляд місцевості. На даний момент є повідомлення про шістьох постраждалих, троє госпіталізованих, серед яких мала дитина.

За словами першого заступника міського голови Запоріжжя, також надходили повідомлення про пошкодження вікон.

Як пише видання, йдеться про вибух від уламків ворожого БпЛА.