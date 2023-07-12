Атака рф на Запоріжжя: постраждали майже 20 людей, серед них є діти [ Редагувати ]
В Запоріжжі, внаслідок вибуху ворожого літального об'єкта, постраждали 18 людей. Серед них шість дітей.
Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"18 травмованих, серед яких 6 дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.
"Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - повідомив глава області.
по темі
Російські окупанти обстріляли будинок в Херсоні. Наразі відомо про загиблого цивільного
В Міністерстві оборони України повідомили, що російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС
Ворог не перестає атакувати Запорізьку область
У Краснодарі застрелено заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Він був начальником міського відділу з мобілізаційної роботи та командиром підводного човна "Краснодар"
Російські війська сьогодні, 10 липня, з РСЗВ "Торнадо" обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік