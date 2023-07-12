Продовження "зернової угоди": Ердоган зробив важливу заяву [ Редагувати ]
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Переговори про продовження угоди про експорт українського зерна, термін дії якої закінчується 17 липня, тривають.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.
За його словами, президент України Володимир Зеленський "хоче цього, і в пана путіна є деякі пропозиції".
"Ми працюємо над рішенням, яке б враховувало ці пропозиції", - заявив Ердоган.
Він підтвердив, що Туреччина "готова грати роль посередника".
Нагадаємо, останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня.
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