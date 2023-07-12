Переговори про продовження угоди про експорт українського зерна, термін дії якої закінчується 17 липня, тривають.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, президент України Володимир Зеленський "хоче цього, і в пана путіна є деякі пропозиції".

"Ми працюємо над рішенням, яке б враховувало ці пропозиції", - заявив Ердоган.

Він підтвердив, що Туреччина "готова грати роль посередника".

Нагадаємо, останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня.