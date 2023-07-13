Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти росії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.

Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити ситуацію, - сказав він.

Він відзначив, що російські окупанти усвідомлюють, що у випадку, якщо Україна отримає ці боєприпаси, вона матиме перевагу: "Противник відмовиться від контролю над тими територіями, де ці збройні засоби можна використовувати".

За словами Тарнавського, рішення про ділянки, на яких можна використовувати касетні снаряди, буде прийматися вищим керівництвом.

Він також підкреслив обмеження щодо використання таких боєприпасів, заявивши, що їх застосування заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони перебувають під контролем російських військ.

Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані, - додав Тарнавський.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона підтримати Україну касетними боєприпасами. Остін зазначив, що українці зобовʼязалися використовувати ці боєприпаси лише у "належних місцях", а не у населених пунктах.