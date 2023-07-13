Міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона підтримати Україну касетними боєприпасами. Про це повідомляє CNN.

"Перш за все, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони ведуть запеклу боротьбу за захист своєї суверенної території, - сказав Остін в інтерв'ю Вольфу Блітцеру з CNN. "Знаєте, вони не просять боєприпасів для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які використовують касетні боєприпаси з самого початку".

Остін зазначив, що українці зобовʼязалися використовувати ці боєприпаси лише у "належних місцях", а не у населених пунктах.

Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови, - сказав він.

Відповідаючи на запитання CNN про термін постачання касетних боєприпасів до Києва, Остін висловив бажання переконатися, що "Україна зможе успішно продовжувати свою боротьбу", тому він не буде "прогнозувати, скільки часу це займе".

Ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати надавати підтримку, - сказав Остін.

Зазначимо, що пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як касетні боєприпаси, які передають США Україні, зможуть допомогти на полі бою нашим військам.