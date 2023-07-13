Під час цих навчань змоделювали усі можливі загрози, які можуть виникнути, якщо ворог зазіхне на атомку.

На Рівненщині відпрацьовують усі можливі сценарії загроз на випадок аварії на атомній станції. Регіон потрапляє у зону ураження двох АЕС. Там провели масштабні навчання усіх служб цивільного захисту. Легенда - викид радіації. Як ліквідовували наслідки умовної техногенної катастрофи та як евакуйовували людей із зони лиха - дивіться у сюжеті Сніжани Сидорук.

Внаслідок ракетного обстрілу виникла аварійна зупинка енергоблоку. Зафіксовано початок промислової аварії з переходом до аварії на майданчику.

Таку легенду для навчань отримали усі служби цивільного захисту Рівненщини. Відпрацьовують алгоритм дій у разі радіаційної небезпеки через аварію на АЕС.

Ми передбачаємо техногенну катастрофу у зв'язку з військовою агресією і ми розумієм, що крім техногенної катастрофи може йти військовий наступ.

Куди понесе радіаційну хмару - відстежують працівники атомки. Усе, кажуть, залежить від вітру. У зоні ураження, за сценарієм цих навчань, - місто-супутник станції та ще декілька сіл у двох областях.

Олександр Романенко, заступник начальника цеху з радіаційного моніторингу РАЕС:

Ми вказали чітко в яких населених пунктах необхідно буде проводити евакуацію.ьПід евакуацію попадають всього сім населених пунктів. Всього з зон спостереження потрібно буде сорок вісім тисяч чоловік. І то частина - три населених пункта із Волині.

У громаді оголошують евакуацію. До визначених пунктів збору поспішають люди. Усіх - реєструють. Видають евакуаційні листки та захисні маски.

Лінда Вітренко, жителька Вараша:

Оскільки ситуація в країні, особливо в зоні радійаційної небезпеки - так як ми живемо, то такі навчання є досить актуальними та потрібними для того, щоб мешканці нашої громади знали як себе поводити.

У випадку реальної аварії, у місті влада має розгорнути зо два десятки пунктів для евакуації. Там видаватимуть людям все необхідне.

Людмила Мариніна, голова Вараської районної військової адміністрації:

В нас вже на початку повномаштабного вторгнення всі сімейні лікарі роздали всім жителям району калій йодид, крім того, на кожному збірному пункті буде передбачено запаси і в людей, в яких не буде з собою препаратів - будуть видавати.

Олександр Мензул, міський голова Вараша:

В усіх місцях збору ми забезпечуємо людей питною водою, працюють кімнати матері і дитини, забезпечуються всі санітарні вимоги для підтримки населення при очікуванні самої евакуації.

На вулиці на людей чекають автобуси, які вивезуть усіх у безпечні місця.

А це вже так звана безпечна зона. На всіх, хто виїжджає із забрудненої території, чекають медики та рятувальники. Тут розгорнули дозиметричні пости. Вимірюють ступінь опромінення, потерпілим - надають медичну допомогу.

Усі транспортні засоби - дезінфікують.

Під час цих навчань змоделювали усі можливі загрози, які можуть виникнути, якщо ворог зазіхне на атомку. Адже тоді найважливіше, щоб всі служби діяли як один механізм, де кожен знає своє завдання.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Ми сформуємо повний перелік покращень, які маємо зробити, від таких простих речей: де ми будем заправляти автобус, які водії будуть залучені до евакуації, як ми будемо змінювати особовий склад ДСНС, Нацгвардії, тих самих водіїв, як ми будем забезпечувати евакуйованих людей одягом.

Рівненщина потрапляє в небезпечну зону впливу двох атомних електростанцій. Тому такі навчання в регіоні проводитимуть і надалі, аби сформувати надійні алгоритми порятунку людей, зважаючи на воєнні дії.