Доступність - це не лише про пандуси, але і звукові світлофори, адаптовані вбиральні, громадський транспорт, дороги.

Важливо не тільки відбудувати, або відновити інфраструктуру. Її потрібно переосмислити. Цього вимагає нова реальність країни. В ній мають з'явитися нові вимоги до містобудування, інфрастурктури та пубілчного простору. Все це - частина Політики Героїв України.

Пандуси, тротуари, сходи, бордюри. Для ветеранів - це часто перепона. Наша кореспондентка, Жанна Дутчак проінспектувала одну з громад Прикарпаття. Тож, наскільки вона "безбар'єрна"? Дивіться далі.

З Миколою зустрічаємося в його рідних Богородчанах - адміністративному центрі однієї із громад Прикарпаття. Чоловік вже тридцять років прикутий до візка. Травмувався під час служби в армії. Разом вирушаємо на інспекцію громадськими місцями. Наша перша зупинка - селищна рада та ЦНАП.

- Є, але ви бачите який пандус. Пандус, який потребує реконструкції. Тому що він не є зроблений по державним будівельним нормам.

А за нормами - кут нахилу конструкції має бути не більше 7 градусів. Тут значно більше...

- Якщо ваша ласка, поставте на пандус цей телефон. І що показує? - Тринадцять. А має бути сім. - От ми ставимо.. 13. - В два рази він стрімкіший.

Не відповідають державним нормам і решта елементів конструкції, каже Микола.

- Поручень - не є добрий. Тому що його висота має бути 90 сантиметрів - о цей верхній поручень. І ще один має йти нижче - ?0 сантиметрів.

Набагато складніше - взимку, коли слизько. Адже поверхня пандуса повинна мати спеціальне покриття.

Микола Макар - житель села Івано-Франківської області:

Все ж таки заїхав. З якими би там не було страхами. Бо візок міг перекинутися. Тут знаходяться всі державні установи, які мають бути доступними для людей із інвалідністю. Я такий самий як і всі.

А от в будинок культури Микола не зміг би дістати без сторонньої допомоги.

Їдемо далі…. перевіряємо дороги.

- Тут легко зʼїхати. - А тут барʼєрчик? - Це теж доступний. Знаєте, то як раніше були бардюри великі, то було страшно переїзджати. Бо не можна було обʼїхати.

Та якщо по центральній вулиці проїхати можна, то потрапити в більшість крамниць - проблема.

Ось ми бачимо магазин, до нього є пандус, але питання - як на нього може заїхати людина на візку.

Микола Макар - житель села Івано-Франківської області:

Якщо брати приватні магазини і так далі, то з 10 десь можливо 2-3, як де в якому місці, які мають доступність, до яких можна заїхати, й отоваритися.

Що проблеми із доступністю для людей із інвалідністю в громаді є, визнає і селищний голова.

Ростислав Заремба, голова Богородчанської територіальної громади:

Це не та сфера, якою би я міг пишатися своєю громадою. Я думаю, тут ще дуже-дуже багато роботи. Тому що до цього було досить тривалий час досить поверхове ставлення. Ну давайте, щось там зробимо і поставимо галочку.

Та останні роки підхід до цієї проблеми кардинально змінився, каже голова. Велика заслуга в цьому і представників маломобільних груп, які постійно привертають увагу до цих питань.

Ростислав Заремба, голова Богородчанської територіальної громади:

Будь-який новий обʼєкт, який ми плануємо реконструйовувати чи будувати, він вже однозначно вже в своєму проекті буде мати вимоги до доступності, ті, які є вже сучасними. Ми зробили окремі пандуси до всіх наших ФАПів і амбулаторій.

До початку вересня планують переробити і пандус до селищної ради. А ще - облаштувати в адмінбудівлі ЦНАПу адаптовану вбиральню. Із селищного бюджету на це вже виділили кошти. Попри війну і складну фінансову ситуацію - ведуться роботи в інших громадах, каже Микола. Він багато їздить по області, як представник урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Івано-Франківській ОДА.

Микола Макар - житель села Івано-Франківської області:

Я дійсно можу сказати і порівняти як воно було. А як зараз є. Змінюється кардинально, і в кращу сторону. Бо зараз вже чіткі норми, чіткі закони починають вступати.

Водночас, каже активіст, роботи ще чимало. Адже доступність - це не лише про пандуси, але і звукові світлофори, адаптовані вбиральні, громадський транспорт, дороги.

Микола Макар - житель села Івано-Франківської області: