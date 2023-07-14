Нічний обстріл Кривого Рогу: стали відомі наслідки [ Редагувати ]
Вночі, 14 липня, росіяни атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed. Постраждав один чоловік, також є руйнування.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, захисники ПвК "Схід" збили 6 "шахедів", однак всі цілі збити не вдалось. Так,в Кривому Розі пошкоджено комунальне підприємств: одна адмінбудівля там знищена, ще три - понівечені.
"Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак.
Також він додав, що вночі росіяни вдарили з артилерії по Великомихайлівській громаді, пошкодивши приватний будинок і лінію електропередач. Там обійшлося бе постраждалих.
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