Вночі, 14 липня, росіяни атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed. Постраждав один чоловік, також є руйнування.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, захисники ПвК "Схід" збили 6 "шахедів", однак всі цілі збити не вдалось. Так,в Кривому Розі пошкоджено комунальне підприємств: одна адмінбудівля там знищена, ще три - понівечені.

"Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак.

Також він додав, що вночі росіяни вдарили з артилерії по Великомихайлівській громаді, пошкодивши приватний будинок і лінію електропередач. Там обійшлося бе постраждалих.