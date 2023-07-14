Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати рф за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні перевищили 236 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 550 російських загарбників.
Загальні бойові втрати противника станом на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу - 236590 (+550) осіб ліквідовано,
танків - 4092 (+24097 (+5) од,
бойових броньованих машин - 8008 (+9) од,
артилерійських систем - 4449 (+24) од,
РСЗВ - 680 (+2) од,
засоби ППО - 423 (+2) од,
літаків - 315 од,
гелікоптерів - 310 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31),
крилаті ракети - 1273 (+2) од,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од,
спеціальна техніка - 662 (+10).
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