Є країни, які готові надати Україні винищувачі F-16 й навіть озвучують кількість літаків. Однак публічно наразі лише узгодили дати початку навчання українських пілотів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна вже давно не купується на постійні слова й обіцянки. Однак Кулеба зазначив, що "ми чули дуже важливі слова від країн, які конкретними справами довели, що вони серйозно налаштовані".

"Наприклад, сидить представник держави, який вже готовий дати тобі F-16 і ти знаєш яку кількість він готовий тобі дати й коли. І ти знаєш, що до цього півтора року війни він дотримувався всіх обіцянок. Тому ти віриш цій людині. Іноді й в дипломатії треба вірити", - сказав міністр.

На уточнююче питання, хто ця особа, яка запевнила у наданні F-16 він не став відповідати, але зазначив, що "є така людина і вона не одна".

"У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що дадуть літаки й навіть озвучують кількість. Ну а з того що ми бачимо публічно - це були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. І цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде за планом", - наголосив Кулеба.