Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що операції українських військових у ході контрнаступу та ознаки труднощів військ рф свідчать, що ЗСУ можуть розраховувати на великий успіх на фронті.

Про це повідомляє ERR.

На брифінгу в Міноборони Естонії Гросберг розповів про тактику українських військових, які знищують командні пункти та логістичні центри російських військових точковими ударами, а також успіхи в районах під Бахмутом. Також він нагадав, що росія вичерпує свої резерви.

Все це говорить про те, що українці близькі до успіху.

Він зазначив, що підготовчі наступальні операції, які зараз проводять Сили оборони, спрямовані на те, щоби скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою ЗСУ атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії у тилу.

Ситуація на сході

Гросберг також розповів, що українські захисники під Бахмутом змогли захопити ключові ділянки місцевості на північ та південь від міста. Це дає можливість вести артилерійський обстріл і контролювати дороги, що ведуть до Бахмута. Це також ускладнює постачання підрозділів рф.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії наголосив, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

Він зазначив, що ВДВ - це елітний російський підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух. Тому така тактика виснаження позначається на їхній мотивації.

У якийсь момент це має призвести до більшого успіху.

Ситуація на півдні

Голдберг зазначив, що українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки.

Наприклад, полковник нагадав про напад на готель у Бердянську, внаслідок якого було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також згадав про звільнення російського генерала Івана Попова, ймовірно, через його критику на адресу Генштабу рф і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням. За словами Попова, частини дуже довго перебувають на передовій та не замінюються, а крім того, військові масово гинуть через артилерію.

Все це говорить про те, що резерви російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються.

Він також додав, що на північному сході, на Сватівському та Куп'янському напрямках російські війська хоч і завдали найбільшої кількості ударів і досягли певних успіхів, але поки що далекі від тактичного прориву. Мета тиску там - змусити Україну перекинути війська з-під Бахмута та інших місць, де вони досягли успіху.