Представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив про те, що Сили оборони України готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Захисники ведуть розвідку та б'ють по тилах противника.

Про це він сказав під час брифінгу.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій.

За словами полковника, українські розвідники за останній період виявили 393 цілі ворога. У співпраці з підрозділами ЗСУ та СБУ частина цілей була знищена.

Уршалович додав, що артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському. Їм вдалося виконати 570 вогневих задач, знешкодити понад 50 окупантів, з яких 14 - ліквідовані.

Також нацгвардійці знищили два склади росіян, де зберігали боєкомплекти до артилерії.