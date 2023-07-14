російське керівництво під час ротації вивело майже усіх військових з території Білорусі, де відбувалась їхня підготовка.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу.

Він зауважив, що ситуація уздовж білоруського кордону повністю контрольована. По інший бік не спостерігається ворожих угруповань, які могли б повторно здійснити вторгнення на територію України.

"Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати росію у розв'язаній нею війні проти України", - наголосив представник Прикордонної служби, зазначивши, що росія використовує Білорусь як майданчик чи полігон для військових маневрів.

В останній час число російських військових на білоруських полігонах скорочувалася.

"Донедавна фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - уточнив він.

Проте, ймовірно, на територію Білорусі можуть завести чергові підрозділи.

Демченко додав, що росія у червні порівняно з травнем утричі інтенсивніше обстрілювала північне прикордоння України. Найбільше від обстрілів страждають Сумська та Харківська області.