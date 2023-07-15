Бійці ЗСУ підбили російські танки FPV-дронами: потужне відео [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою дронів-камікадзе FPV ліквідували два танки російських окупаційних військ, серед яких - "гордість" Міноборони рф Т-90М "Прорив".
Про це повідомляє в Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Відзначилася група "Асгард", яка працювала разом із підрозділом аеророзвідки "Очі" та 120-им окремим розвідувальним батальйоном ЗСУ.
"У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 та Т-90М "Прорив"", - написав генерал.
Сирський також відзначив хорошу роботу українських захисників, які точними прицільними ударами FPV-дронів знищили танки окупантів на невказаній ділянці фронту.
"Слава воїнам", - зазначив генерал.
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