Закарпатські прикордонники застосовують малу авіацію для охорони держкордону [ Редагувати ]
Безпілотники різного типу, дрони, а ще малі літаки. Закарпатські прикордонники активно застосовують малу авіацію для охорони державного кордону.
Технологія - ефективна: виявляють порушників, які незаконно намагаються перетнути кордон. Найчастіше - це ухилянти й контрабандисти. На патрулюванні із застосуванням дрона - побувала Ірина Ковальчук.
Це - Mavic 3, який використовується на даному напрямку для охорони державного кордону.
Такі безпілотники мають усі підрозділи Чопського прикордонного загону. Тож зелені ділянки кордони під пильним оком аеророзвідки.
Олександр Буняк, прикордонник:
Може піднятися на висоту до 600 метрів, а також дальність до 7 км. Шоб краще побачити всі можливі напрямки правопорушення, де може проходити діяльність, ми підіймаємо його на висоту до 200 м. У середньому - до 3-5 км, щоб більше роздивитися тилові підступи.
Повний заряд акумуляторів дозволяє дрону пробути в повітрі пів години. Аби керувати безпілотником, оператори проходять двотижневе навчання.
Олександр Буняк, прикордонник:
Цими джойстиками регулюємо поворот камери, також його висоту, і щоб він приземлявся. Цими - більше управляємо самим дроном: вперед-вбік, вліво-вправо. Зйомка здійснюється фоторежимом, а також є панорамні зйомки.
Якщо виявляють порушника - одразу передають координати оперативним загонам.
Олександр Буняк, прикордонник:
Після цього вирушає група реагування для їх затримання. Це все зберігається, щоб були відео- і фотоматеріали для підтвердження того, що дані особи дійсно хотіли порушити державний кордон.
За три місяці цей дрон зафіксував декілька порушень, розповідає прикордонник. Зокрема - незаконний видобуток гравію, піску та осіб причетних до оборудок. Тож свою корисність мала авіація вкотре довела і на кордоні.
Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:
З початку 2023 року за допомогою безпілотних літальних апаратів було виявлено одну спробу порушення державного кордону, а також декілька дрібніших правопорушень, пов'язаних з порушенням прикордонного режиму або режиму державного кордону.
Левову частку безпілотників прикордонники отримали від благодійних організацій та волонтерів, решту - закупили самотужки.
Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:
Частина з них використовується підрозділами, які на цей час виконують бойові завдання на сході України та на півночі України.
Тож дрони закарпатських прикордонників на варті державного кордону - не тільки в тилу, а й допомагають виявляти та знищити окупантів та їхню техніку на фронті!
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