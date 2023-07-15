За три місяці цей дрон зафіксував декілька порушень, розповідає прикордонник.

Безпілотники різного типу, дрони, а ще малі літаки. Закарпатські прикордонники активно застосовують малу авіацію для охорони державного кордону.

Технологія - ефективна: виявляють порушників, які незаконно намагаються перетнути кордон. Найчастіше - це ухилянти й контрабандисти. На патрулюванні із застосуванням дрона - побувала Ірина Ковальчук.

Це - Mavic 3, який використовується на даному напрямку для охорони державного кордону.

Такі безпілотники мають усі підрозділи Чопського прикордонного загону. Тож зелені ділянки кордони під пильним оком аеророзвідки.

Олександр Буняк, прикордонник:

Може піднятися на висоту до 600 метрів, а також дальність до 7 км. Шоб краще побачити всі можливі напрямки правопорушення, де може проходити діяльність, ми підіймаємо його на висоту до 200 м. У середньому - до 3-5 км, щоб більше роздивитися тилові підступи.

Повний заряд акумуляторів дозволяє дрону пробути в повітрі пів години. Аби керувати безпілотником, оператори проходять двотижневе навчання.

Олександр Буняк, прикордонник:

Цими джойстиками регулюємо поворот камери, також його висоту, і щоб він приземлявся. Цими - більше управляємо самим дроном: вперед-вбік, вліво-вправо. Зйомка здійснюється фоторежимом, а також є панорамні зйомки.

Якщо виявляють порушника - одразу передають координати оперативним загонам.

Олександр Буняк, прикордонник:

Після цього вирушає група реагування для їх затримання. Це все зберігається, щоб були відео- і фотоматеріали для підтвердження того, що дані особи дійсно хотіли порушити державний кордон.

За три місяці цей дрон зафіксував декілька порушень, розповідає прикордонник. Зокрема - незаконний видобуток гравію, піску та осіб причетних до оборудок. Тож свою корисність мала авіація вкотре довела і на кордоні.

Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:

З початку 2023 року за допомогою безпілотних літальних апаратів було виявлено одну спробу порушення державного кордону, а також декілька дрібніших правопорушень, пов'язаних з порушенням прикордонного режиму або режиму державного кордону.

Левову частку безпілотників прикордонники отримали від благодійних організацій та волонтерів, решту - закупили самотужки.

Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:

Частина з них використовується підрозділами, які на цей час виконують бойові завдання на сході України та на півночі України.

Тож дрони закарпатських прикордонників на варті державного кордону - не тільки в тилу, а й допомагають виявляти та знищити окупантів та їхню техніку на фронті!