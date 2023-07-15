"Замах" на Собчак і Симоньян: як відреагували у Зеленського [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні не потрібен "замах" на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак. Оскільки вони ні на що не впливать.
Про це він сказав повідомляє ефір телемарафону
Вони нам абсолютно точно не потрібно. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу.
Подоляк підкреслив, що все, що роблять Симоньян та Собчак - це на їхню "достатньо дивну аудиторію".
Нагадаємо, фсб рф заявила, що нібито запобігла спробі "ліквідації"пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в "замаху" вони звинуватили СБУ.
по темі
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з паном прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для України зараз більш пріоритетні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд не має наміру змінювати свою позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні