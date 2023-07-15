Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні не потрібен "замах" на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак. Оскільки вони ні на що не впливать.

Про це він сказав повідомляє ефір телемарафону

Вони нам абсолютно точно не потрібно. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу.

Подоляк підкреслив, що все, що роблять Симоньян та Собчак - це на їхню "достатньо дивну аудиторію".

Нагадаємо, фсб рф заявила, що нібито запобігла спробі "ліквідації"пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в "замаху" вони звинуватили СБУ.