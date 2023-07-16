Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, пояснив, що системи протиповітряної оборони (ППО) не здатні збивати дрони та ракети, які росія використовує для атак на українські міста, якщо ці системи розташовані подалі від житлових будинків. Він зазначив, що перебазування ППО на відстань від міст дозволить росіянам легше знайти прогалини в обороні. Про це Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери, його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту - майже 2,5 тисячі кілометрів, - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат зазначив, що на околицях міст розташовані різноманітні системи протиповітряної оборони (ППО), тоді як далі від міст розміщені мобільні вогневі групи. Він також додав, що авіація оперує в тих місцях, де кількість систем ППО менша.