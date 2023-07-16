У неділю, 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якого спливає у понеділок. Про це повідомили на сайті ООН.

Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня, а порт "Південний" не працює понад два місяці, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

З кінця червня росіяни взагалі перестали проводити інспекції нових суден, що прямують до українських портів під завантаження.

З початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.