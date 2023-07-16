З Одеси вийшло останнє судно у рамках зернового коридору [ Редагувати ]
У неділю, 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якого спливає у понеділок. Про це повідомили на сайті ООН.
Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня, а порт "Південний" не працює понад два місяці, бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.
З кінця червня росіяни взагалі перестали проводити інспекції нових суден, що прямують до українських портів під завантаження.
З початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
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