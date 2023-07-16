Тракторист підірвався на протитанковій міні на Харківщині [ Редагувати ]
На околиці селища Андріївка, Донецької громади, трактор натрапив на протитанкову міну під час виконання сільськогосподарських робіт. Про це повідомили на Facebook-сторінці головного управління ДСНС України у Харківській області.
Як написали у ДСНС, інцидент стався о 09:55. Внаслідок вибуху підірвався тракторист.
Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт. На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.
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