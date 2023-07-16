Аби не втратити ще один врожай, фермери Харківщини зібрали диво-трактор для розмінування полів

Щільно забруднене вибухонебезпечними предметами село Гракове, що потрапило під окупацію у перші дні війни. Мін, розтяжок та нерозірваних боєприпасів після рашистів тут дуже багато. Тоді як піротехніків - бракує.