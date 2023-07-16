ЗСУ назвали втрати росіян за тиждень: потужні дані [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сили оборони України минулого тижня змогли знищити 3640 російських окупантів. Окрім цього вдалось стоворити умови для подальшого прориву українських військових.
Про це повідомляє в Telegram перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його даними, в період з 10 по 16 липня Силами оборони України було також знищено 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА.
ЗСУ знищили 29 танків та 62 бойові броньовані автомобілі.
Серед втрат:
- 115 артилерійських систем;
- 13 РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 115 одиниць автотехніки;
- 38 одиниць спецтехніки.
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