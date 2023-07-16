У низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу. А у Харкові було чути звуки вибухів.

Повітряну тривогу було оголошено у Києві та Київській області. А також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Жителі Харкова у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у місті.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали удару по місту.

"Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.