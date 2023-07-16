У Харкові потужні вибухи: росіяни вдарили по місту [ Редагувати ]
У низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу. А у Харкові було чути звуки вибухів.
Повітряну тривогу було оголошено у Києві та Київській області. А також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Жителі Харкова у соцмережах повідомляють про звуки вибухів у місті.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали удару по місту.
"Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.
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