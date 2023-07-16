Війська рф здійснили невдалу спробу відновити позиції біля Старомайорського - Генштаб [ Редагувати ]
Російські загарбники здійснили невдалу спробу відновити свої позиції біля Старомайорського Донецької області.
"На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення", - йдеться у повідомленні.
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