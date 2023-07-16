Прикордоння Сумської області зазнало чергової російської атаки. В результаті обстрілів отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Всього зафіксовано 126 вибухів.

Росіяни з гранатомета (АГС) обстріляли територію Середино-Будської громади, внаслідок чого одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.

Окупанти з гелікоптера здійснено пуски НАР по території Білопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Також росіяни здійснили мінометний обстріл.