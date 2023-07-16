Війська рф обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий [ Редагувати ]
Прикордоння Сумської області зазнало чергової російської атаки. В результаті обстрілів отримала поранення одна людина.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Всього зафіксовано 126 вибухів.
Росіяни з гранатомета (АГС) обстріляли територію Середино-Будської громади, внаслідок чого одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того, під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.
Окупанти з гелікоптера здійснено пуски НАР по території Білопільської громади. Інформація про постраждалих та руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Також росіяни здійснили мінометний обстріл.
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