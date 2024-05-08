Протягом останньої доби, 7 травня, на фронті сталися 84 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують активні дії, завдаючи втрат окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом, російські війська здійснили 1 ракетний та 47 авіаційних ударів, а також 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти знову атакували Україну, здійснивши масований ракетний удар. Ці атаки призвели до поранень серед цивільного населення, деталі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційні удари отримали населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. З артилерії окупанти обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Тим часом авіація Збройних сил України та підрозділи ракетних військ здійснили удари по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.