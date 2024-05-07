Жодного окупанта в місті: спецпідрозділ KRAKEN показав відео з Часового Яру [ Редагувати ]
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN показав відео з міста Часів Яр на Донеччині, який штурмують російські війська. Бійці запевнили, що жодного окупанта на території міста наразі немає.
"Вже як місяць підрозділ активних дій ГУР МО "KRAKEN" стоїть на захисті міста, що стало одним з символів відваги та стійкості української армії.
Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених .
Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає", - йдеться у повідомленні.
Часів Яр - стратегічно важлива висота на Донеччині. Захоплення цього міста створить умови для подальшого просування ворога до Краматорсько-Слов'янської агломерації.
5 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що росія зосередила біля Часового Яру до 25 тисяч військових.
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