7 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві нагадують, що колишній голова ФДМУ очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Крім того, за даними САП, угрупування легалізувало доходи, одержані злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень. Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Суддя зможе застосувати запобіжний захід після доставки його до місця проведення досудового розслідування.

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