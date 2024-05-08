Коломойському оголосили підозру в замовленні умисного вбивства [ Редагувати ]
Українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили підозру в замовленні умисного вбивства. Про це у середу, 8 травня, повідомила Національна поліція України.
За даними слідства, у серпні 2003 року в середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям.
Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.
Встановлено, що бізнесмен ще у 2003 році замовив вбивство адвоката. Мотив: помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці, — повідомили у НП.
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