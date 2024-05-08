Українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили підозру в замовленні умисного вбивства. Про це у середу, 8 травня, повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, у серпні 2003 року в середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям.

Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.