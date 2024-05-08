У Харківській ОВА попередили, що росіяни створюють "певне угруповання" на півночі [ Редагувати ]
Російські окупанти створюють певне угруповання військ у Курській області, яка межує з Харківською областю.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
У глави ОВА поцікавилися, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угруповання російських військ у Курській області.
Він відповів, що на східному напрямку в Харківській області росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у ворога немає.
"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - додав Синєгубов.
Глава ОВА уточнив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно. Їх актуалізують практично щомісяця.
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