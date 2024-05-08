Венздей повертається: Netflix почав зйомки другого сезону серіалу про сімейку Аддамс (відео) [ Редагувати ]
Стрімінговий сервіс Netflix випустив ролик, присвячений початку зйомок другого сезону серіалу "Венздей" (Wednesday), заснованого на історії про сімейку Аддамс.
У ролику персонаж на прізвисько Річ розносить учасникам зйомок копії сценарію. Останньою його отримує виконавиця головної ролі Дженна Ортега.
Також у кадрі з'являться Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман. Вони зіграють батьків Венздей Мортішу та Гомеса.
У новому сезоні з'являться Стів Бушемі та Крістофер Ллойд, відомий за "Назад у майбутнє" та "Сімейка Аддамс". Бушемі зіграє роль нового директора академії Невермор для дітей з надзвичайними здібностями.
Відомо, що у режисерське крісло повернеться Тім Бертон. Він виступив постановником чотирьох епізодів першого сезону.
Дата виходу продовження поки що не відома.
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