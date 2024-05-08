Стрімінговий сервіс Netflix випустив ролик, присвячений початку зйомок другого сезону серіалу "Венздей" (Wednesday), заснованого на історії про сімейку Аддамс.

У ролику персонаж на прізвисько Річ розносить учасникам зйомок копії сценарію. Останньою його отримує виконавиця головної ролі Дженна Ортега.

Також у кадрі з'являться Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман. Вони зіграють батьків Венздей Мортішу та Гомеса.

​У новому сезоні з'являться Стів Бушемі та Крістофер Ллойд, відомий за "Назад у майбутнє" та "Сімейка Аддамс". Бушемі зіграє роль нового директора академії Невермор для дітей з надзвичайними здібностями.

Відомо, що у режисерське крісло повернеться Тім Бертон. Він виступив постановником чотирьох епізодів першого сезону.

Дата виходу продовження поки що не відома.