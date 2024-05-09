Українська співачка Джамала зробила заяву щодо шансів дуету alyona alyona і Jerry Heil на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Про це вона розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Джамала має досвід участі у конкурсі та перемоги в 2016 році, коли привезла до України кришталевий кубок. Тому вона постійно у контакті з іншими співачками. Вона надає поради alyona alyona і Jerry Heil та має ідею, як можна покращити їхній виступ, але поки тримає це в секреті.

Я дуже пишаюся дівчатами, як і вся країна, я вболівала. Це завжди хвилює. Після кожної репетиції я їм все коментую. Вони на зв'язку зі мною. Я знаю, що ще можна додати технічно, щоб нам не бути нижчими другого місця, але це супер секрет, який я буду казати їм тільки особисто. Пісня змістовна, номер потужний і все це разом гармонійно дуже, - розповіла артистка.

Джамала зауважила, що у співачок є конкуренти, але український дует має шанс на перемогу. Вона закликала alyona alyona і Jerry Heil бути впевненими на сцені, показати сильні вокальні здібності і технічно вдосконалити виступ, оскільки у неї виникли певні зауваження щодо нюансів та технічних помилок, які можна уникнути у фіналі.

Джамала також наголосила, що дуету необхідно завоювати прихильність у журі та отримати високі бали. Співачка переконана, що глядачі однозначно будуть голосувати за alyona alyona і Jerry Heil, а от судді занадто прискіпливі.