Україна пройшла до фіналу Євробачення-2024 [ Редагувати ]
У вівторок, 7 травня, у шведському Мальме відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. За його результатами представники України alyona alyona & Jerry Heil пройшли до фіналу Євробачення.
До фіналу "Євробачення" пройшли:
- Сербія: TEYA DORA - "Ramonda"
- Португалія: iolanda - "Grito"
- Словенія: Raiven - "Veronika"
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- Литва: Silvester Belt - "Luktelk"
- Фінляндія: Windows95man - "No Rules!"
- Хорватія: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
- Кіпр: Silia Kapsis - "Liar"
- Ірландія: Bambie Thug - "Doomsday Blue"
- Люксембург: TALI - "Fighter"
За два дні відбудеться другий півфінал конкурсу. Переможців визначатимуть 11-го травня.
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