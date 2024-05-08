У вівторок, 7 травня, у шведському Мальме відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. За його результатами представники України alyona alyona & Jerry Heil пройшли до фіналу Євробачення.

До фіналу "Євробачення" пройшли:

Сербія: TEYA DORA - "Ramonda"

Португалія: iolanda - "Grito"

Словенія: Raiven - "Veronika"

Україна: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria" Литва: Silvester Belt - "Luktelk"

Фінляндія: Windows95man - "No Rules!"

Хорватія: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Кіпр: Silia Kapsis - "Liar"

Ірландія: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Люксембург: TALI - "Fighter"

За два дні відбудеться другий півфінал конкурсу. Переможців визначатимуть 11-го травня.